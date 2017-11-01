Власти Подмосковья отметили интерес жителей к благоустройству дворов

Свыше 24 тысяч подмосковных жителей приняли участие в интернет-голосовании по комплексному благоустройству дворов, рассказал заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 1 ноября.

«В настоящее время подводятся итоги голосования и формируется адресный перечень территорий, которые будут включены в программу комплексного благоустройства на 2018 год. 50 процентов областного плана благоустройства составят территории, выбранные в результате народного голосования, еще 50 процентов плана будет сформировано по результатам обращений граждан в органы власти всех уровней, а также по рекомендациям региональной Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов и Госадмтехнадзора», — рассказал Пестов.

В пятерку муниципалитетов, жители которых наиболее активно приняли участие в голосовании, вошли городские округа Балашиха, Домодедово, Подольск, Павловский Посад, Люберцы. В региональном правительстве отметили, что в отборе не участвовали объекты, в которых уже проводились ремонтные работы.

Работа по комплексному благоустройству дворов активно ведется в Московской области уже третий год подряд, за первые два года было приведено в порядок 3194 зон. 11 октября министр ЖКХ региона Евгений Хромушин сообщил, что в ближайшие несколько лет планируется благоустроить порядка 7,5 тысяч территорий. До конца текущего года отремонтируют около 1,5 тысяч объектов.

В начале августа глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что благоустройство дворов должно проводиться с учетом мнения местных жителей.