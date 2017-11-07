Глава Подмосковья провел совещание с зампредами по итогам госпрограмм

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом регионального правительства, в ходе которого акцентировал внимание на текущих итогах государственных и муниципальных программ. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Глава Подмосковья затронул также вопросы капремонта домов и благоустройства дворов. «Было объявлено большое голосование по благоустройству дворов в 2018 году, в котором приняли участие жители. Голосование завершилось, будет интересно узнать, какие объекты, какие дворы, какое количество будет включено в план благоустройства на 2018 год», — подчеркнул Андрей Воробьев.

1 ноября заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов сообщил, что в интернет-голосовании по комплексному благоустройству дворов приняли участие свыше 24 тысяч жителей. Он уточнил, что 50 процентов областного плана благоустройства составят территории, выбранные в результате народного голосования, еще 50 процентов плана будет сформировано по результатам обращений граждан в органы власти всех уровней.

Работа по комплексному благоустройству дворов активно ведется в Московской области уже третий год подряд, за первые два года было приведено в порядок 3194 зон. 11 октября министр ЖКХ региона Евгений Хромушин сообщил, что в ближайшие несколько лет планируется благоустроить порядка 7,5 тысяч территорий. До конца текущего года отремонтируют около 1,5 тысяч объектов.

В начале августа Андрей Воробьев заявил, что благоустройство дворов должно проводиться с учетом мнения местных жителей.

