Власти Подмосковья анонсировали четыре госпрограммы

Власти Подмосковья планируют начать со следующего года реализацию четырех новых региональных государственных программ, сообщила заместитель председателя правительства Мособласти Ирина Смирнова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 17 октября.

В рамках программы «Формирование комфортной среды» произойдет объединение всех сфер деятельности, которые связаны с обеспечением комфорта жителей. «Будет впервые реализован принцип: один город — одни торги», — пояснила Смирнова на заседании правительства.

Второй государственной программой станет «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», она объединяет все направления, касающиеся развития систем водо-, теплоснабжения, электроэнергетики. Программа «Цифровое Подмосковье» объединит все информационные ресурсы. Целью четвертой программы, «Управление имуществом и финансами Московской области», будет являться сбалансированное управление казной, финансами, добавила она.

Реализация этих программ рассчитана на 2018–2021 годы.

В настоящее время на территории области реализуется свыше 15 госпрограмм. К примеру, в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» ведется реконструкция дороги в районе аэропорта Шереметьево.

17 июля губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье активно идет работа по реализации госпрограмм в сфере ЖКХ. «Речь идет о благоустройстве дворов, подъездов, установке детских площадок, модернизации пространства городов», — пояснил глава региона.

