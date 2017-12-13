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Подмосковье наградили за активную экологическую политику

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Мурад Керимов
Мурад Керимов

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов в ходе международного форума-выставки «Экотех» вручил главе Минэкологии Московской области Александру Когану награду «За активную экологическую политику региона». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 13 декабря.

По словам Когана, в этом году в области состоялось свыше 1180 мероприятий экологической направленности, в которых приняли участие почти 1,7 миллиона человек. В частности, были проведены крупные акции по очистке и благоустройству водоемов, береговых зон, защите и восстановлению леса, профилактике случаев незаконного выбросов мусора, экологическому просвещению. Только в рамках проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная уборка» в Подмосковье ликвидировано около 400 незаконных свалок, подчеркнул он.

18 октября министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по количеству экологических мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку.

21 ноября стало известно, что подмосковные города оказались в числе лидеров единого экологического рейтинга от Минприроды России и ОНФ. В частности, Подольск, Мытищи и Красногорск вошли в число 15 лучших так называемых малых городов по эффективности природоохранного и экологического управления.

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