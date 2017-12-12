Губернатор Подмосковья оценил приложение «Народный инспектор»

Приложение «Народный инспектор» демонстрирует эффективность в деле предотвращения незаконного сброса мусора, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 12 декабря.

«Мы уверены, что данная система позволит практически свести к нулю парковку на газонах и несанкционированный выброс мусора в неположенных для этого местах. Для этого есть все — и наказание, и контроль, и система взимания штрафов, поэтому прошу принято это работу», — сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

В свою очередь, министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев заявил, что за неполный месяц жители сообщили через приложение о более 7,5 тыс. случаев нарушений. «Это показывает серьезную востребованность. Прошло из них по всем нашим критериям, которые позволяют нам вынести штрафы, 4,8 тысячи жалоб», — отметил он.

С помощью «Народного инспектора», который создан на базе портала «Добродел», можно фиксировать и передавать сообщения о припаркованных на газонах и детских площадках автомобилях, о транспорте, препятствующем работе мусоровывозящей техники, о сбросе мусора из автомобиля. Для этого необходимо пройти регистрацию с помощью учетной записи ЕСИА, снять короткий ролик, фиксирующий номера машины и само нарушение, и отправить его.

В середине сентября Министерство экологии и природопользования региона предложило наделить санитарных инспекторов правом штрафовать физические лица за незаконный сброс бытовых отходов. Глава ведомства Александр Коган пояснил, что сейчас за санитарную очистку территории отвечают власти муниципалитетов, однако рычагов для этого у них не хватает.