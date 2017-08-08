Минэкологии Подмосковья оштрафовало мусоропереработчиков на 120 тысяч рублей

Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало компанию по переработке отходов ООО «Экопромсервис» в Химках за нарушение правил обращения с отходами. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 7 августа.

«Общество оштрафовано на 120 тысяч рублей и получило представление о необходимости ликвидировать нарушения. Ситуация вокруг комплекса и полигона находится на контроле министерства», — сказал его руководитель Александр Коган.

Проверка была проведена по многочисленным обращениям горожан, которые жаловались на то, что мусор с территории комплекса разлетается в жилые кварталы.

В ходе осмотра инспекторы эконадзора обнаружили на производственной площадке свалку высотой до трех метров. Участок со стороны полигона не имеет ограждения, дезинфекционная ванна для мойки колес мусоровозов не используется и заросла, отмечается в сообщении.

1 августа сообщалось, что специалисты Минэкологии Подмосковья и активисты Общероссийского народного фронта совершили рейд по Раменскому району, в ходе которого проконтролировали процесс ликвидации незаконных свалок.

19 июля сообщалось, что на территории Подмосковья в рамках проекта «Генеральная уборка» ликвидирована тридцать одна свалка. На следующий день 30 кубометров бытового и строительного мусора ликвидировали в Ногинском районе по требованию Минэкологии.