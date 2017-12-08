Воробьев призвал муниципалитеты сохранить темп работ по благоустройству

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал не снижать темпы работ по благоустройству территорий в следующем году. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 8 декабря.

«Наша задача в 2018 году — не снижать темп по вопросам благоустройства и также энергично реализовывать то, о чем мы договорились с жителями», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье большое значение имеют регулярные встречи глав муниципалитетов с местными жителями.

17 ноября заместитель председателя областного правительства Дмитрий Пестов заявил, что Московская область вошла в четверку лучших регионов России по учету мнения жителей при проведении работ по благоустройству. Рейтинг сформирован по итогам рейдов и встреч с жителями, проведенных инспекторами ОНФ. Кроме того, специалисты проанализированы сайты, где размещена информация по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Работа по модернизации придомовых территорий активно ведется в Мособласти уже третий год подряд, за первые два года было приведено в порядок 3194 зон. 11 октября министр ЖКХ региона Евгений Хромушин сообщил, что в ближайшие несколько лет планируется благоустроить порядка 7,5 тысяч территорий. До конца текущего года отремонтируют около 1,5 тысяч объектов.

В начале августа Андрей Воробьев заявил, что благоустройство дворов должно проводиться с учетом мнения местных жителей.

