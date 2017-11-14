Власти Подмосковья рассказали о создании парковок при благоустройстве дворов

Более 30 тысяч новых парковочных мест создали в муниципалитетах Подмосковья в рамках благоустройства дворовых территорий в текущем году. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве во вторник, 14 ноября.

«В составе работ по благоустройству обязательно присутствует устройство парковочных мест. У нас сегодня эта работа выполнена на 96 процентов, из 60,5 тысяч парковочных мест 58,6 тысячи выполнены. В целом хочу сказать, что мы 33 тысячи новых парковочных мест обустроили в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин на заседании правительства.

Он также добавил, что еще 25,5 тысяч парковочных мест модернизировали и реконструировали.

В июле министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков сообщил, что в муниципалитетах активно продолжаются работы по обустройству дополнительных парковочных мест и ликвидации дефицита парковок.

В конце мая губернатор Подмосковья Андрея Воробьев заявил, что региону не достает 300 тысяч парковок. Он подчеркнул, что из-за их дефицита жители вынуждены парковаться на газонах. Тогда же координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов высказал мнение, что в Подмосковье с помощью инвесторов следует построить многоуровневые стоянки, стоимость места в которых будет меньше, чем в подземных парковках. Глава региона предложение поддержал, но подчеркнул, что необходимо при этом не забывать о создании комфортной и приятной глазу городской среды.