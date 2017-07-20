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В Подмосковье отчитались о работе по ликвидации парковок

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Четыре тысячи парковочных мест обустроили в Московской области с начала года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков в четверг, 20 июля, передает телеканал «360».

«В Московской области продолжаются работы по обустройству дополнительных парковочных мест и ликвидации дефицита парковок в муниципалитетах», — отметил он.

По слова чиновника, в стадии доработки находится еще 20 тысяч парковочных мест. Наибольшее количество из них — 9 тысяч — приходится на Химки. Сейчас там уже обустроено 1,3 тысячи площадок.

Кроме того, в Балашихе с начала 2017-го появилось полтысячи машиномест, в Щелковском районе и Лобне — 378 и 216 соответственно.

По данным телеканала, власти Московской области в этом году намерены создать свыше 1,8 тысячи парковок, которые вместят в общей сложности около 70 тысяч машин.

В конце мая губернатор Подмосковья Андрея Воробьев заявил, что региону не достает 300 тысяч парковок. Он подчеркнул, что из-за их дефицита жители вынуждены парковаться на газонах.

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