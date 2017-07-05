Дефицит парковок у больниц эксперт объяснил «ошибками прошлого»

В Москве закрепят парковочные места за электромобилями около заправочных станций. Как пояснил заммэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, этот вопрос прорабатывается с Минтрансом России, чтобы парковки «законодательно закрепить за электрическими машинами, чтобы их не занимал никто другой, кроме владельца электромобиля».

По словам Ликсутова, в Москве есть программа по развитию сети электрозаправок. Сегодня их около 80, а в ближайшие годы показатель должен быть доведен до 200. Действия столичных властей по созданию преференций для владельцев электромобилей укладываются как в реализацию конкретного проекта, так и в решение глобальной задачи — упорядочивания парковочного пространства в мегаполисе.

Однако в ряде случаев проблемы, доставшиеся городу в наследство из прошлого, не утратили своей остроты. В их числе — дефицит парковочных мест у больниц и поликлиник. Власти организовали более 400 парковок у социальных объектов, но мест на всех не хватает.

Москвичи жалуются — приходится оставлять машины на соседних улицах и добираться до медучреждений пешком. Это создает неудобства для пожилых пациентов и родителей с маленькими детьми.

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Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин, комментируя ситуацию «Ленте.ру», подтвердил, что дефицит парковочного пространства (речь о бесплатных местах) медучреждений Москвы, к сожалению, не преодолен. «Это естественно для ресурса, имеющего нулевую цену», — подчеркнул эксперт.

Вариантов решения проблемы, по мнению Блинкина, на данный момент практически не существует. Конечно, можно постановлением правительства столицы создать дополнительные бесплатные места на парковках у больниц и поликлиник, но как проверить, что водитель и пассажиры пошли на прием к врачу, а не в ближайший торговый центр?

Как администрировать? Это же не парковки для инвалидов, обозначенные знаком и дорожной разметкой, занимать которые остальным водителям запрещено Правилами дорожного движения, поделился сомнениями Блинкин.

Идею разрешить автомобилям проезжать на территорию медучреждений и там парковаться он готов принять, но с оговорками: это возможно, только если у больницы большая внутренняя территория и есть отдельные ворота для въезда машин «скорой помощи». Однако и тут Блинкин не исключил, что отвечающие за пропускной режим работники медучреждения начнут использовать служебное положение для личной выгоды.

Блинкин напомнил, что Москва начала наводить порядок с парковками и организацией движения с опозданием лет на двадцать. Сделано уже немало. Однако асфальтового пространства в городе по-прежнему не хватает. В столице сегодня приходится на один автомобиль примерно 28 квадратных метров асфальта, в городах ЕС — от 80 до 100, в городах США — около 200, резюмировал эксперт.

Введение платных парковок позволило разгрузить центр города. По данным компании TomTom, специализирующейся на исследовании трафика мегаполисов, в Москве примерно на треть увеличилась средняя скорость транспорта. Это позволило столице выйти из топ-3 самых загруженных городов мира.

