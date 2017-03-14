В Госдуме решили вводить плату за въезд в исторические центры городов

В Госдуме заявили, что платным может стать въезд только в исторические центры городов. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Плату можно будет вводить, только если существует ограничение движения в исторических местах. Законодательное собрание города или субъекта должно будет принять положение, что это место святое, и движение там будет ограничено», — заметил депутат. По словам Москвичева, соответствующие поправки внесены ко второму чтению. Планируется, что документ будет принят в весеннюю сессию.

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В первом чтении Госдума приняла законопроект, позволяющий региональным властям делать платным въезд в город или его район, 16 декабря. Против принятия документа тогда выступили представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

В ноябре 2016 года член рабочей группы по развитию парковочного пространства при столичном департаменте транспорта, муниципальный депутат Наталья Евлапова предложила закрыть въезд в исторический центр Москвы ради сохранения достопримечательностей.

Идея введения платного въезда в Москву обсуждается с 2014 года. Тогда руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов заявлял о необходимости проведения общественного обсуждения данного вопроса.