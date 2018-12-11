Власти Подмосковья открестились от туристического сбора

Туристический сбор в Подмосковье вводить не планируется, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во вторник, 11 декабря. Его слова приводит РИАМО.

«Введением туристического сбора мы можем только отпугнуть туристов. Мы же, в свою очередь, сейчас нацелены как раз на их привлечение и дальнейшее развитие инфраструктуры. Поэтому, на мой взгляд, введение туристического сбора в регионах, где туристический потенциал высок и перспективен, нецелесообразно», — сказал Брынцалов.

По его словам, по итогам 2018 года ожидается увеличение турпотока до 15 миллионов человек. В настоящее время Московская область входит в тройку лидеров по развитию событийного туризма, добавил он.

Брынцалов уточнил, что положительное влияние на туристический сектор во многом оказала губернаторская программа благоустройства территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев высоко оценил туристический потенциал региона. Он подчеркнул, что достопримечательности Подмосковья пользуются спросом не только у российских путешественников. По его распоряжению власти активно привлекают в туристический сектор иностранных инвесторов. Так, в октябре заинтересованность в сотрудничестве высказали французские и китайские предприниматели.

