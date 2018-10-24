Китайских бизнесменов пригласили в туристический сектор Подмосковья

Подмосковье заинтересовано в развитии туристического потока из Китая, в частности, из провинции Цзянсу, завил заместитель председателя правительства региона Денис Буцаев по итогам переговоров с делегацией КНР. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась накануне, подмосковные чиновники обсудили с представителями Народного политического консультативного совета провинции Цзянсу расширение экономического сотрудничества, а также взаимодействие в сфере туризма.

«Мы считаем, что китайский бизнес может подключиться к возможности создания инфраструктуры для туризма на территории Подмосковья. Это крайне перспективное направление, где мы создаем специальные условия для наших инвесторов», — сказал Буцаев.

Он уточнил, что было решено подготовить совместный план мероприятий.

17 октября Денис Буцаев анонсировал участие французских инвесторов в развитии туристического потенциала Московской области. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи с представителями «Дома России в Ажене». Речь идет о строительстве новых отелей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что подмосковные достопримечательности очень востребованы не только у российских туристов, но и у иностранных граждан. По его словам, ежегодно в регион приезжают не менее 12 миллионов туристов. Губернатор поставил задачу повысить туристический поток.

