Власти Подмосковья пригласили французов в туристический сектор

Власти Подмосковья заинтересованы в участии французских инвесторов в развитии туристического сектора. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Денис Буцаев в среду, 17 октября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В отношении сферы туризма мы также крайне заинтересованы в увеличении. У нас разработано несколько туристических маршрутов, в том числе для иностранных делегаций. Также мы ждем инвесторов в туристическую инфраструктуру», — сказал Буцаев на встрече с представителями «Дома России в Ажене».

Он отметил, что у правительства уже имеется ряд предложений по строительству отелей на территории области.

Ранее Денис Буцаев сообщил об итогах переговоров с делегацией бельгийско-люксембургской торговой палаты, которая прибыла в Подмосковье в среду утром. По его словам, членов делегации заинтересовал аграрный сектор экономики.

27 сентября губернатор Андрей Воробьев назвал Московскую область уникальным в туристическом плане регионом. Он отметил, что ежегодно в Подмосковье приезжают около 14 миллионов туристов. Воробьев подчеркнул, что область славится высокой концентрацией исторических достопримечательностей.