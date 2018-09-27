Воробьев отметил туристическую уникальность Подмосковья

Московская область — уникальный в туристическом плане регион, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе поздравления работников туристической отрасли со Всемирным днем туризма. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 27 сентября.

«Не случайно годовой поток туристов в Подмосковье составляет 14 миллионов человек», — сказал глава региона.

Воробьев подчеркнул, что необходимо вывести туристическую индустрию на качественно новый уровень. По его словам, сегодня гордость вызывают событийный, культурно-познавательный и гастрономический туризм. Также он отметил высокую концентрацию на территории области исторических достопримечательностей и природных объектов. Всего это, по его мнению, делает Московскую область привлекательной для туристов из разных регионов и стран.

«Благодарю всех, кто профессионально занимается развитием туристической отрасли в Подмосковье», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в текущем году в регионе запланировано проведение 170 культурных мероприятий.