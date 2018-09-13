Подмосковье заняло второе место в рейтинге событийного туризма

Московская область заняла второе место в Национальном рейтинге событийного туризма за 2017 год, уступив Владимирской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 13 сентября.

«В 2018 году в Подмосковье пройдут 170 событийных мероприятий во всех муниципальных районах. Из них 15 военно-патриотических, 15 музыкальных и 21 гастрономический фестиваль. Всего в регионе ежегодно проходит около 60 тысяч мероприятий в сфере культуры международного, всероссийского, регионального и муниципального значения», — рассказала министр культуры региона Оксана Косарева.

Особой популярностью у жителей и гостей Подмосковья пользуются Международный музыкальный фестиваль имени П. И. Чайковского, Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», кинофестиваль «17 мгновений...» , фестиваль духовой музыки «Кубок Московии», говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года регион занял первое место по темпам развития туризма во всероссийском рейтинге по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти в туристическом секторе. Тогда же область заняла третье место в рейтинге информационной активности культурной жизни.