Власти Подмосковья обсудили сотрудничество с Бельгией и Люксембургом

Власти Московской области обсудили перспективы экономического сотрудничества с членами делегации бельгийско-люксембургской торговой палаты, которые прибыли в Подмосковье в среду, 17 октября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Те новые связи, которые мы устанавливаем, благотворно влияют на инвестиционный климат региона. Мы видим неугасающий интерес, также мы видим изменившийся подход к тем предприятиям, которые размещаются на территории региона», — сказал заместитель председателя правительства региона Денис Буцаев по итогам переговоров.

В свою очередь торговый представитель Королевства Бельгия Сегерс Жерар выразил заинтересованность в размещении новых производств на территории региона. Отдельно он упомянул сектор сельского хозяйства.

«Благодаря тому, что Московская область близко находится к Москве, которая является большим потребителем продукции, это направление может быть перспективно», — сказал он.

Сегодня в Подмосковье работают 14 предприятий, созданных при участии бельгийского капитала. В девять производств вложились бизнесмены из Люксембурга.

9 октября губернатор Андрей Воробьев сообщил, что только в этом году в Подмосковье инвестировали компании из 17 государств. При этом, отметил он, власти постоянно ищут пути взаимодействия с новыми партнерами. По его словам, в регионе действует «золотой стандарт» привлечения инвесторов.