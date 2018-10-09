Воробьев анонсировал многомиллиардные инвестиции

Объем привлеченных в Подмосковье в 2018 году инвестиций может превысить 820 миллиардов рублей, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе форума «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», который проходит в Москве во вторник, 9 октября, передает корреспондент «Ленты.ру».

В ходе выступления Воробьев отметил, что подмосковные власти работают по «золотому стандарту» привлечения инвесторов, что предполагает поддержку бизнеса в рамках специальных программ и обеспечение инфраструктурой.

«Такое отношение к инвестициям оборачивается тем, что в 2017 году мы получили 670 миллиардов рублей [инвестиций], а в этом году выходим на 820–850 миллиардов рублей», — сказал Воробьев.

Ранее во вторник подмосковный министр сельского хозяйства и продовольствия анонсировал подписание соглашений в сфере АПК на общую сумму более 11 миллиардов рублей.

Воробьев неоднократно заявлял о высоком инвестпотенциале Московской области. По его словам, власти создают для бизнес-сообщества привлекательные условия. Область в свою очередь получает новые рабочие места и рост экономических показателей. Региональные чиновники активно участвуют в роду-шоу и других подобных мероприятиях, где рассказывают предпринимателям о возможностях развития бизнеса на территории Подмосковья, отмечается на сайте областного правительства.