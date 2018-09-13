Власти Подмосковья рассказали о росте количества предпринимателей

Свыше 44,8 тысячи предпринимателей было зарегистрировано в Подмосковье c начала года, сообщил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 13 сентября.

«В это число входят и юридические лица, и индивидуальные предприниматели», — сказал Буцаев.

Он отметил, что в сфере услуг задействованы более 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Министр добавил, что предприятия малого бизнеса участвуют практически во всех отраслях экономической деятельности.

Также в четверг Денис Буцаев рассказал, что лучшими муниципалитетами для развития малого бизнеса по итогам первого полугодия признаны Красногорск, Химки и Дмитровский округ.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев поставил задачу увеличить долю малого бизнеса в Подмосковье. Он подчеркнул, что в каждом муниципалитете должны быть созданы условия для развития бизнеса. Особое внимание он просил уделить вопросу помощи молодым предпринимателям. По его словам, экономическое благополучие Московской области является приоритетной задачей властей.