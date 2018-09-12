Пять центров оказания услуг для бизнеса создадут в Подмосковье

Пять центров оказания услуг для бизнеса планируют создать в Подмосковье до конца года, сейчас в области функционируют пять таких центров, сообщил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 12 сентября.

«До конца 2018 года в Московской области планируется создание пяти центров оказания услуг для бизнеса в городах: Воскресенск, Балашиха, Химки, Люберцы и Подольск», — сказал Буцаев.

По его словам, сегодня Подмосковье является одним из лидеров в стране по количеству мест оказания услуг для малого и среднего бизнеса, а по количеству субъектов МСП и числу занятых регион занимает третье место в России.

В конце августа губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости развивать малое и среднее предпринимательство в регионе. Он также отметил, что точки роста экономики должны быть созданы в отдаленных муниципалитетах. Глава региона напомнил, что власти разрабатывают разные формы поддержки начинающих бизнесменов.

«Мы очень заинтересованы, чтобы доля малого бизнеса росла», — подчеркнул губернатор.

В прошлом году на поддержку малого и среднего предпринимательства из региональной казны было выделено 650 миллионов рублей.