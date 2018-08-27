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Воробьев поручил «держать темп» роста экономики Подмосковья

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Андрей Воробьев

Годовые темпы роста экономики в Подмосковье необходимо поддерживать на уровне четырех процентов, заявил губернатор Андрей Воробьев на форуме «Территория бизнеса», который проходит в понедельник, 27 августа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы стараемся быть рядом с теми, кто генерит новые идеи, кто занимается бизнесом, у нас большая программа. Мы в этом году растем на 3,9 процента, в прошлом году экономический рост был 3,6 процента. Задача — держать темп и ни в коем случае не упасть ниже четырех процентов, стремиться давать чуть более высокий результат», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в отдаленных муниципалитетах необходимо создавать новые точки роста экономики. По словам главы региона, власти должны сделать все возможное для привлечения новых инвестиций, которые позволяют создавать новые предприятие и как следствие рабочие места. Жизнь в Подмосковье должна быть комфортной, добавил он.

«По всем направлениям нам есть к чему стремиться, мы реализовываем масштабные преобразования совместно с Москвой при поддержке нашего президента и федеральных программ. Мы очень заинтересованы, чтобы доля малого бизнеса росла», — заключил губернатор.

12 июля министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан заявил, что для устойчивого развития необходимо концентрироваться на пяти направлениях, в частности, туристическом секторе, промышленности, транспортно-логистических хабах.

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