Названы ключевые точки роста экономики Подмосковья

Министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан обозначил ключевые направления роста экономики региона в ближайшие годы. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в четверг, 12 июля.

«Вот пять направлений, которые мы предлагаем для развития: аэропортовые кластеры, туристические кластеры, деловые центры, промышленные кластеры, транспортно-логистические хабы», — сказал Ан в ходе второго модуля обучения в Московской школе управления «Сколково».

Он отметил, что это направления роста экономики региона на 2018-2023 годы. Кроме того, по его словам, в Подмосковье необходимо реализовывать сельскохозяйственный потенциал. «Нам очень важно развивать каналы сбыта сельхозпродукции», — заключил Ан.

Развивая все указанные направления, Московская область станет самодостаточной в экономическом плане, а также привлекательной для туристов, добавил министр.

Губернатор Андрей Воробьев, который 12 июля был зарегистрирован для участия в выборах главы региона, неоднократно заявлял о необходимости развития промышленного потенциала области и инвестиционной привлекательности.