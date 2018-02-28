Подписано соглашение по развитию промышленного потенциала Московского региона

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение по развитию промышленного потенциала Московского региона. Мероприятие прошло на площадке завода Ликинского автобусного завода группы «ГАЗ», расположенного в городском округе Ликино-Дулево».

Двусторонний документ подписан с учетом положений Соглашения о стратегическом развитии Московского региона, заключенного между правительствами Московской области и Москвы в рамках прошедшего в феврале Российского инвестиционного форума в городе Сочи.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает создание единого портала производителей продукции обрабатывающих предприятий, предоставление совместных мер государственной поддержки, взаимодействие информационных систем в сфере закупок. Кроме того, документ направлен на создание системы взаимодействия промышленных комплексов, индустриальных и технопарков, сотрудничество кластеров Московского региона, развитие кадрового потенциала промышленности, популяризацию инженерных профессий.

«Москва и Московская область — это один Московский регион. Наша стратегическая задача — реализовывать масштабные программы, которые обеспечивают рост экономики, обеспечивают занятость. Мы все заинтересованы в экономически развитом регионе, и наша совместная работа направлена на то, чтобы обеспечить стабильное благополучное развитие нашей экономики. Мы очень надеемся, что подобное партнерство поможет нам совершить прорывы в наиболее чувствительных отраслях, инновационных отраслях», — подчеркнул губернатор Московской области.

Правительство Москвы является крупнейшим заказчиком продукции и услуг подмосковных предприятий. Объем государственного заказа города Москвы, поставленного предприятиями Московской области, в 2017 году составил 130 миллиардов рублей. По итогам 2015 года значение данного показателя составляло 34 миллиарда рублей. Таким образом, прирост объемов госзаказов Москвы, поставленного областными предприятиями к 2017 году, составил 280 процентов. Основные закупки между Москвой и Подмосковьем производятся в медицинской, транспортной, горнодобывающей, нефтеперерабатывающей отраслях, а также в сфере компьютерного, электронного и оптического оборудования.

«Промышленность Московского региона составляет более 20 процентов от российской и, конечно, оттого, как она функционирует и развивается, зависит благополучие и региона, и страны в целом, — отметил Сергей Собянин. — Москва и Московская область пронизаны огромным количеством сотрудничества — это вертикально интегрированные корпорации, огромное количество кооперационных связей на уровне среднего и малого бизнеса. Город Москва является крупнейшим заказчиком продукции, которая производится в Московской области. Подписывая сегодняшнее соглашение, я уверен, мы сделаем шаг вперед к тому, чтобы наши субъекты федерации не только конкурировали в хорошем смысле слова, но и сотрудничали на благо развития Московского региона, страны, жителей Москвы и Подмосковья».

В рамках визита на Ликинский автобусный завод Андрей Воробьев и Сергей Собянин осмотрели сборочное производство. В линейке предприятия представлены 15 моделей низкопольных и полунизкопольных машин и около 60 их модификаций. Транспортные средства соответствуют современным требованиям к пассажирским перевозкам. Автобусы оснащены системами видеонаблюдения и навигации ГЛОНАСС/GPS, оборудованием для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и климатическими системами. Все выпускаемые автобусы имеют экологический класс не ниже «Евро-4» и «Евро-5».

Губернатору Московской области и мэру Москвы продемонстрирован новый электробус, разработанный на базе модели низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292. Транспортное средство оборудовано литий-титанатными батареями, которые обеспечивают ультрабыструю зарядку за 10–18 минут и дают возможность эксплуатировать электробус на городских маршрутах любой протяженности. В настоящее время проводятся торги на закупку электробуса на столичные маршруты.