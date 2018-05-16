Власти Подмосковья поддержали новое направление социального предпринимательства

В Подмосковье в текущем году до 100 миллионов рублей выросло финансирование, выделяемое для субсидий социально ориентированному предпринимательству. Об этом в среду, 16 мая, сообщается на сайте регионального правительства.

«У нас было четыре года подряд 60 миллионов, начиная с этого года у нас 100 миллионов рублей (выделяется для субсидий — прим. «Ленты.ру»). У нас такие компании могут участвовать в конкурсных процедурах на получение субсидий», — сказала заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова.

Она отметила, что в Подмосковье субсидирование затрат для социальных предпринимателей может достигать до трех миллионов рублей. «Новое направление у нас — мы поддержали идеологию создания садиков и яслей, и если малый частный бизнес создает ясли, то сумма субсидий будет до трех миллионов рублей, потому что мы понимаем, что ясли создать сложнее», — рассказала Карисалова.

Субсидии предоставляются на конкурсной основе по показателям: создание рабочих мест, увеличение заработной платы, рост выручки.