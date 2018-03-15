Организаторы ПМЭФ раскрыли смысл девиза форума

Советник президента России, руководитель программного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков пояснил, что вкладывали организаторы в основной девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия». Об этом говорится в пресс-релизе фонда «Росконгресс».

«Посредством выстраивания доверительных отношений между российским и зарубежным бизнесом может быть нивелировано влияние многих негативных факторов, которые сегодня имеют место в мире», — сказал он.

Он подчеркнул, что сегодня мировая экономика переживает непростой период и взаимное доверие может стать позитивным фактором, влияющим на ее развитие.

«В сложившихся условиях ПМЭФ — это возможность для международного бизнеса выстроить в атмосфере доверия активное взаимодействие абсолютно по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес. В свою очередь построение доверительных отношений в бизнесе неизбежно приведет к повышению доверия в политике, что, безусловно, позволит снизить тот градус напряжения, который имеет место в международных отношениях сегодня», — отметил Кобяков.

Он также добавил, что наряду с юридическими гарантиями и договорами, «являющимися краеугольной основой выстраивания взаимоотношений среди бизнес-партнеров», на первый план выходит более фундаментальный фактор в виде доверительных отношений между ними. Поскольку именно на обоюдном доверии, по его мнению, сегодня выстраивается сотрудничество при реализации ряда совместных трансграничных проектов и справедливая конкуренция.

Петербургский международный экономический форум 2018 года состоится в Санкт-Петербурге 24—26 мая. По данным «Росконгресса», в этом году на мероприятие прибудет как минимум на 15 процентов больше представителей иностранного и российского бизнеса, чем в прошлом. В настоящее время уже подтвердили свое участие 1474 делегата.

