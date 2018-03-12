Определена ключевая тема Петербургского экономического форума

Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 24-26 мая 2018 года, говорится в пресс-релизе фонда «Росконгресс». Ключевая тема мероприятия — «Создавая экономику доверия».

Министр экономического развития России Максим Орешкин отметил, что она отражает одну из важнейших задач, стоящих перед государством. «Президент определил цель вывести темпы роста российской экономики на уровень выше среднемировых. Для этого инвестиции должны составить 25-27 процентов ВВП. Это комплексная задача, которая требует системного развития инфраструктуры и экспортных возможностей, создания новых удобных инструментов финансирования, значительного упрощения административных процедур, предсказуемых макроэкономических условий. Однако всего этого будет недостаточно, если на качественно новый уровень не выйдет доверие между населением, бизнесом и государством», — пояснил он.

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина считает, что центральная тема форума — это диалог «о том, как разрешить противоречия, которые снижают потенциал глобального роста».

Главная тема российской повестки — экономический рост в новых условиях. Последствия кризиса преодолены, экономика России вернулась к положительным темпам роста. «Сейчас формируются параметры новой модели роста. От того, какие условия государство сможет создать для эффективного и инновационного бизнеса, на какие индустрии и технологии будет сделана ставка именно сейчас, зависит, сможем ли мы раскрыть потенциал российской экономики», — отметила Набиуллина.

Обсуждения в рамках сессий деловой программы будут проходить в четырех тематических направлениях: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Технологии для лидерства» и «Человеческий капитал в цифровой экономике».

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета ПМЭФ-2018 Антона Кобякова, в разработке программы традиционно приняли участие ведущие эксперты из России и многих стран мира: «Мы получили множество предложений, из которых выбрали и включили в программу лучшие, самые актуальные, отражающие ключевые вызовы, стоящие перед миром сегодня. Существенное количество сессий посвящены экономике нового времени, развитию технологий и трансформации всех сфер жизни под их влиянием».

Организаторы сохранили ставшие уже традиционными форматы межстрановых бизнес-диалогов и тематических бизнес-завтраков. В рамках ПМЭФсостоятся встречи деловых кругов России и стран-гостей Франции и Японии. Отдельные встречи запланированы с представителями деловых сообществ США, Индии, Италии, Финляндии и Африки. Тематические бизнес-завтраки соберут представителей фармацевтических компаний, IT-индустрии. Отдельный завтрак проведет Сбербанк России.

Также в рамках форума пройдут мероприятия в полюбившемся участникам формате «Беседы о будущем».

Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут региональный консультативный совет «Деловой двадцатки», Форум малого и среднего предпринимательства, а также сессия Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» на тему: «Арктический потенциал.