Названы лучшие муниципалитеты Подмосковья для развития бизнеса

Лучшими муниципалитетами для развития малого бизнеса по итогам первого полугодия признаны Красногорск, Химки и Дмитровский округ, сообщил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 13 сентября.

«Также следует отметить Раменский, Солнечногорский и Ленинский муниципальные районы и городские округа Дубна, Люберцы и Жуковский, обладающие потенциалом для успешного развития бизнеса на своей территории», — сказал Буцаев.

По его словам, рейтинг составлялся на основе комплексной оценки состояния предпринимательского климата в муниципальных образованиях. Эксперты смотрят на наличие условий для создания нового бизнеса, уровень приоритетности поддержки малого бизнеса при формировании бюджета муниципальных программ, а также оценивают концентрацию субъектов МСП на территории.

В конце августа губернатор Мособласти Андрей Воробьев заявил, что власти заинтересованы в увеличении доли малого бизнеса. По его словам, данная форма предпринимательства должны присутствовать в каждом муниципалитете. Глава региона отметил, что в области с каждым годом совершенствуются механизмы поддержки начинающих бизнесменов. Кроме того, правительство работает над привлечением в регион иностранных инвестиций, добавил Воробьев. По его оценке, Московская область находится на хорошем счету у зарубежных бизнесменов.