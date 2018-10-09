Воробьев рассказал о «золотом стандарте» привлечения инвесторов

Подмосковные власти работают по «золотому стандарту» привлечения инвесторов, что предполагает поддержку бизнеса в рамках специальных программ, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 9 октября.

«У нас есть специальные программы, в этом году мы удвоили бюджет, с семи до 12 миллиардов рублей. Таким способом мы ищем инвесторов. Также мы развеиваем миф, что земля в Подмосковье дорогая, — если ты вкладываешь более 500 миллионов рублей, то она почти бесплатная», — сказал Воробьев в ходе форума «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее», который проходит в Москве.

Он отметил, что в Подмосковье работает специальное бюро, которое помогает инвесторам взаимодействовать с ведомствами.

Накануне глава региона отметил важность мероприятий инвестиционной направленности, которые реализуются на территории области. Воробьев неоднократно говорил о значении инвестиционного потока. По его словам, инвесторы постоянно открывают рабочие места, что обуславливает экономическое развитие области. По его распоряжению, подмосковные чиновники регулярно участвуют в различных роуд-шоу.