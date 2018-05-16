Воробьев назвал сельское хозяйство авангардом экономического роста

Сельское хозяйство является приоритетным направлением в развитии экономики Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в среду, 16 мая.

«За последние пять лет Московская область здорово прибавила, так получилось, что сельское хозяйство стоит в авангарде экономического роста», — сказал Воробьев в ходе совещания с аграриями в Зарайске.

Он также поблагодарил аграриев за работу. «Вы знаете, что пять лет назад очень много земли в Подмосковье не работало, благодаря вашим инвестициям, вашему труду, новой технике, земле, мы за эти годы ввели 290 тысяч гектаров», — подчеркнул глава региона.

Губернатор также напомнил, что в Подмосковье активно работают федеральная и региональная программы поддержки аграриев. «Аграриям нужны стабильность, поддержка, внимание, тогда они будут давать великолепный результат по молоку, по мясу птицы, по зерновым, по растениеводству. Это для нас стратегически важно», — заключил Воробьев.

В начале декабря местные власти выделили три гранта на развитие животноводческих ферм на общую сумму более 30 миллионов рублей.

20 июля Андрей Воробьев отметил высокие показатели региона в сельском хозяйстве. Он выразил уверенность в том, что выработка местных сельхозпредприятий со временем будет повышаться.