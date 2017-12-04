Власти Подмосковья выделили дополнительные миллионы на поддержку аграриев

Власти Подмосковья в преддверии Нового года выделили аграриям три гранта на развитие животноводческих ферм на общую сумму более 30 миллионов рублей, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 4 декабря.

«Еще три гранта на развитие животноводческих ферм получили хозяйства Можайского муниципального района Подмосковья, городских округов Шатура и Луховицы. Общая сумма поддержки составила 33,7 миллиона рублей», — сказал Разин.

Как уточняет пресс-служба правительства, в хозяйстве Любови Семиной из городского округа Луховицы на средства гранта планируют произвести ремонт фермы и увеличить поголовье крупного рогатого скота (КРС) молочного направления на 80 голов. Фермер Юрий Захаров намерен построить кроликоферму на две тысячи голов, убойный цех и цех по переработке мяса кроликов. Виктория Быстрова из Можайского района на полученные деньги построит ферму на 300 коз.

«Всего в этом году предоставлено 40 грантов: 32 на поддержку начинающих фермеров на общую сумму 73 миллиона рублей, в том числе 41,3 миллиона рублей из бюджета Московской области; 8 грантов на развитие семейных животноводческих ферм на общую сумму 126,5 миллиона рублей, в том числе 83,7 миллиона рублей из бюджета области», — подчеркнул Разин.

По его словам, из общего числа заявок 25 предоставлены на развитие хозяйств, занимающихся разведением КРС. Министр также отметил, что конкурсные мероприятия в Московской области еще не окончены. В первой половине месяца состоится конкурс по предоставлению грантов на поддержку подмосковных сыроваров.