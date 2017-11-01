Сельхозпроизводители Подмосковья обменяются опытом с молдавскими коллегами

Аграрии в составе делегации Подмосковья совершат визит в автономно-территориальное образование Гагаузия, которая входит в состав Республики Молдова, 4-5 ноября. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в среду, 1 ноября.

«В III Международном инвестиционном форуме, который состоится в Молдове, примут участие три подмосковных сельхозпредприятия. Это два оптово-распределительных центра — "Радумля" из Солнечногорска и "Четыре сезона" из Домодедова, а также ЗАО "Куликово", которое занимается выращиванием и переработкой овощей и картофеля», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, планируются многочисленные встречи, в ходе которых будут обсуждаться двусторонние приоритетные направления, ставиться конкретные задачи в сфере агропромышленного комплекса.

Власти Подмосковья рассчитывают, что инвестиции в сельское хозяйство в 2017 году составят 30 миллиардов рублей. Об этом 4 октября проинформировал министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. По его словам, каждый год размер финансовых вложений в сельское хозяйство увеличивается на 20 процентов.

В тот же день вице-премьер Аркадий Дворкович дал высокую оценку развитию сельского хозяйства в регионе. Такое заключение он сделал после осмотра стенда Московской области на агропромышленной выставке.

20 июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил высокие показатели региона в сельском хозяйстве. Он выразил уверенность в том, что выработка местных сельхозпредприятий со временем будет повышаться.