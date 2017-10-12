Пять миллиардов направили на поддержку агропромышленного комплекса Подмосковья

Объем финансовой поддержки агропромышленного комплекса Подмосковья в 2017 году составляет 5,3 миллиарда рублей, что на треть превышает показатели предыдущего года. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«В 2017 году общая сумма государственной программы составила 5,3 миллиарда рублей — на 33 процента больше, чем в 2016 году», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин на пресс-конференции на тему: «Новые уникальные формы государственной поддержки для АПК Подмосковья».

Он отметил, что уровень субсидирования из регионального бюджета вырос на 73 процента с 1,6 миллиарда рублей в прошлом году до 2,77 миллиарда рублей в текущем.

Власти Подмосковья рассчитывают, что инвестиции в сельское хозяйство в 2017 году составят 30 миллиардов рублей. Об этом 4 октября проинформировал министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. По его словам, каждый год размер финансовых вложений в сельское хозяйство увеличивается на 20 процентов.

В тот же день вице-премьер Аркадий Дворкович дал высокую оценку развитию сельского хозяйства в регионе. Такое заключение он сделал после осмотра стенда Мособласти на агропромышленной выставке.