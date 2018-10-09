17 стран инвестировали в Подмосковье в 2018 году

Компании из 17 стран инвестировали в Подмосковье в текущем году, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе форума «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее» в Москве. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 9 октября.

«Со странами БРИКС работаем — и Индия, и Китай, ряд проектов по машиностроению. В этом году 17 стран инвестировали в Московскую область», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в связи с политической ситуацией в мире часть инвесторов ушли, но крупные компании продолжают развиваться.

Ранее в ходе мероприятия глава Подмосковья заявил, что объем привлеченных в 2018 году инвестиций может превысить 820 миллиардов рублей. Во многом, по его словам, на такие показатели удалось выйти благодаря эффективной работе с инвесторами. Он пояснил, что в регионе действует так называемый «золотой стандарт» привлечения инвесторов, что предполагает поддержку бизнеса в рамках специальных программ.

Ранее Воробьев неоднократно отмечал усилия властей по повышению инвестиционной привлекательности региона. По его словам, в регионе действуют различные преференции для бизнес-сообщества. Губернатор подчеркнул, что инвестиции важны для устойчивого экономического развития: они позволяют создавать новые рабочие места.