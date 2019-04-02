Благоустройство военных городков Подмосковья обойдется в 3,2 миллиарда рублей

На благоустройство военных городков Подмосковья выделили более 3,2 миллиарда рублей, средства выделены на срок до 2021 года, сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 2 апреля.

Он уточнил, что с 2014 по 2018 годы на эти цели выделяли около пяти миллиардов рублей.

В свою очередь, губернатор Андрей Воробьев поручил уделить вопросам модернизации военных городков пристальное внимание. «Стратегически важная [тема] для Московской области, в которой проживают 7,5 миллиона человек, 500 тысяч из них проживают в военных городках», — напомнил он.

По его словам, местные жители долгое время были не удовлетворены состоянием систем ЖКХ и дорог.

Накануне сообщалось, что за последние пять лет выполнен капремонт в 300 жилых домах в бывших военных городках региона. Это позволило улучшить качество жизни почти полумиллиона жителей 44 бывших военных городков.