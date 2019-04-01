Власти Подмосковья отчитались о программе капремонта в бывших военных городках

Капремонт 300 жилых домов в бывших военных городках выполнили в Подмосковье за последние пять лет, в этом году предстоит отремонтировать еще 58 объектов, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 1 апреля.

«С 2014 года в Московской области улучшено качество жизни почти полумиллиона жителей 44 бывших военных городков в 35 муниципалитетах», — рассказал Пестов.

С 2012 года в рамках соглашения между региональным правительством и Министерством обороны РФ ведется работа по передаче имущества военных городков в муниципальную собственность.

«До передачи состояние многих многоквартирных домов, инженерных сетей, соцобъектов характеризовалось значительным износом», — говорится на сайте областного правительства.

Всего с начала действия соответствующей программы в регионе были капитально отремонтированы почти 11 тысяч домов. В начале марта Подмосковье признали лучшим регионом по эффективности реализации программы капремонта.

Летом прошлого года качество работ положительно оценил губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти продолжат делать все необходимое для комфортной жизни граждан.