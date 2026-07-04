Оппозиция Армении объявила новый этап политического сопротивления

Оппозиция Армении после решения Конституционного суда объявила новый этап сопротивления

Оппозиция Армении после решения Конституционного суда оставить результаты парламентских выборов 7 июня без изменений объявила новый этап политического сопротивления. Об этом сообщает ТАСС.

«Это решение Конституционного суда — не конец борьбы, а начало нового, более систематического, институционального и масштабного этапа политического сопротивления. Обсуждения действий, которые должны быть предприняты оппозиционными политическими силами по вышеупомянутым пунктам, продолжаются», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение суда не устраняет фальсификацию выборов и не снимает вопрос о легитимности формирующегося правительства.