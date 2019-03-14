Власти Московской области оценили качество коммунальных услуг

Качество коммунальных услуг в Подмосковье повышается, заявил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов на заседании коллегии Госжилинспекции. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 14 марта.

«Одним из примеров реальной помощи жителям является общая сумма перерасчетов, которые управляющие организации произвели по предписаниям Госжилинспекции в 2018 году. 84 миллиона рублей были возвращены собственникам за некачественно оказанные и навязанные жилищно — коммунальные услуги», — рассказал Пестов.

Он отметил, что две управляющие компании по итогам проверок лишились лицензий. Вывод с рынка недобросовестных УК в текущем году продолжится, заверил Пестов.

Всего 2018 году подмосковные жилищные инспекторы обследовали 170 тысяч многоквартирных домов, в результате было выявлено 177 тысяч нарушений.

В конце февраля региональное правительство анонсировало создание коммунальной службы нового поколения. Отмечалось, что в регионе создадут образовательную базу для повышения квалификации работников.