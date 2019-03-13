Около семи тысяч нарушений зимней уборки устранили в Подмосковье

Около семи тысяч нарушений зимней уборки устранили в Московской области c начала зимы по предписаниям Госадмтехнадзора, сообщил начальник регионального ведомства Сергей Бизяев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 13 марта.

«Это крайне важная работа, ведь она предупреждает весенние подтопления территории. Именно на выявление и ликвидацию подтоплений будет направлен упор нашего надзора в ближайшее время», — рассказал он.

Сегодня по предписаниям инспекторов ответственные организации уже выполнили ремонт 57 водоприемных колодцев, прочистили от грязи и мусора более двух километров водоотводных каналов ливневой канализации, уточняется в сообщении пресс-службы.

Кроме того, специалисты проверят подъездные пути и прилегающие территории к храмам и кладбищам в преддверии Пасхи.

В конце февраля региональное правительство анонсировало создание коммунальной службы нового поколения. Отмечалось, что в регионе создадут образовательную базу для повышения квалификации работников.