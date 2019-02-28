В Подмосковье создадут коммунальную службу нового поколения

В Московской области начнут работу по подготовке специалистов, способных принимать прорывные технические решения, заявил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

«Людям нужны коммунальные служащие нового поколения — грамотные специалисты, вежливо, быстро и профессионально выполняющие свою работу. Необходимо создать современную базу для обучения и повышения квалификации таких кадров», — сказал Пестов на форуме «Внедрение профессиональных стандартов на предприятиях ЖКХ».

По его словам, с каждым днем граждане становятся более требовательными к качеству оказания коммунальных услуг. Он также напомнил, что развивается институт общественного контроля, поэтому необходимо своевременно проверять уровень квалификации работников.

В свою очередь, председатель Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ Александр Козлов сообщил, что образовательная система подготовки кадров для коммунальной отрасли уже «адаптировалась под нужды работодателей».

С 1 января 2020 года все предприятия ЖКХ с госучастием должны будут проводить независимую оценку профессиональной квалификации своих сотрудников.