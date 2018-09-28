Власти Подмосковья анонсировали капремонт медучреждений

Ремонтные работы в 167 медицинских учреждениях Московской области запланированы на следующий год, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 28 сентября.

«Если говорить о приоритетных задачах для развития системы здравоохранения региона, то ремонт медучреждений — одна из них. В этом году на эти цели было выделено около четырех миллиардов рублей. Работа по совершенствованию медучреждений идет согласно плану, мы будем продолжать делать поликлиники, больницы и стационары комфортными для посетителей», — отметил Матвеев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев распорядился увеличить бюджетные расходы на здравоохранение. В 2012 году по его инициативе в области началась реорганизация системы медицинской помощи, которая, в том числе предполагает ремонт существующих и строительство новых современных медцентров. Глава региона неоднократно подчеркивал, что жители облачи должны получать только высококвалифицированную медицинскую помощь.

Всего за последние четыре года в Московской области отремонтировано более 500 медицинских учреждений.