Власти Подмосковья подвели промежуточные итоги прививочной кампании

Более 620 тысяч жителей Московской области привиты от гриппа, охват вакцинации составил 9,3 процента населения региона. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 27 сентября.

«Желающим пройти вакцинацию необходимо обратиться к врачу-терапевту или педиатру в поликлинику по месту жительства», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

Прививочная кампания стартовала в регионе в начале сентября. Всего в этом году запланирована вакцинация более 3,2 миллиона жителей, что составляет 45 процентов населения области. По словам министра здравоохранения Мособласти Дмитрия Маркова, иммунизация против гриппа позволяет избежать опасных для здоровья осложнений. Кроме того, прививочная кампания сдерживает эпидемию, добавил он.

В прошлом году вакцинацию против гриппа и ОРВИ прошли более 3,2 миллиона подмосковных жителей, в том числе более 900 тысяч детей.