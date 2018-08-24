Россиян уличили в запугивании американцев прививками

Американские исследователи из Университета Джорджа Вашингтона обвинили российских троллей в распространении дезинформации в Twitter относительно вакцинации. Материал опубликован в журнале American Journal of Public Health.

Эксперты обнаружили несколько учетных записей, которые, по их мнению, вмешивались в президентские выборы США в 2016 году, а также писали различные посты о вакцинации. Специалисты отметили, что тролли «играли в обе стороны», оставляя сообщения о пользе и о вреде прививок одновременно. Такая тактика позволяла разжечь конфликты и посеять сомнения в обществе, уверены ученые.

«Эти тролли, похоже, используют проблему вакцинации в качестве клина, что способствует разладу в американском обществе. Играя в обе стороны, они подрывают доверие общественности к вакцинации, подвергая всех нас риску заражения инфекциями», — заявил член команды исследователей Марк Дредзе (Mark Dredze). Он также добавил, что вирусы не уважают национальные границы.

Ученые исследовали случайную выборку из 1,7 миллиона ​​твитов, собранных в период с июля 2014 года по сентябрь 2017-го. По данным исследователей, тролли писали о вакцинации в 22 раза чаще, чем обычные пользователи. Большинство этих записей под хэштегом #VaccinateUS оставляла российская «фабрика троллей», уверены эксперты.

Издание The Guardian отмечает, что исследование связано с тем, что Европа столкнулась с одной из самых крупных вспышек кори в течение нескольких десятилетий, что частично объясняется отказом многих людей от вакцинации. За первые шесть месяцев 2018 года на континенте насчитали 41 тысячу случаев заражения корью — больше, чем за весь прошлый год.

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