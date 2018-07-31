Почти каждый десятый россиянин счел опасными прививки и безвредным ВИЧ

В опасности прививок и безвредности вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) убежден почти каждый десятый россиянин: 9 и 8 процентов опрошенных соответственно. Это следует из результатов исследования, опубликованного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) во вторник, 31 июля.

Примерно столько и даже больше среди жителей страны тех, кто уверен в безопасности генно-модифицированных продуктов (ГМО) — 12 процентов.

По данным социологов, ответы на эти вопросы заметно отличаются у людей с разным уровнем образования.

Так, крайнюю опасность в употреблении ГМО усматривают, в среднем, 79 процентов респондентов ВЦИОМ. Среди людей с аттестатом зрелости такого мнения придерживаются 84 процента, а среди тех, кто не доучился в школе — 71 процент.

В том, что ВИЧ — серьезное неизлечимое заболевание, уверены 78 процентов опрошенных. Однако среди респондентов немало тех, кто считает, что приема лекарств людям с таким диагнозом не требуется, так как на их состояние вирус сам по себе не влияет. Чаще всего так думают участники опроса со средним образованием — 12 процентов.

Каждый двадцатый респондент (5 процентов) утверждает, что ВИЧ вообще не существует.

В пользе от прививок чаще уверены люди с высшим образованием (75 процентов), чем те, кто успешно окончил школу (63 процента).

14 процентов опрошенных утверждают, что подобные профилактические меры никак не влияют на вероятность заболеть.

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