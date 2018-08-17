Не привитые из-за религиозных убеждений дети заразились опасной инфекцией

Восемь человек из многодетной семьи в Чите заразились корью из-за отказа делать прививки по религиозным убеждениям. Об этом РИА Новости сообщила главный внештатный инфекционист регионального минздрава Елена Веселова.

«Заболевшие — члены разных ветвей одной семьи, в которой 17 детей и есть уже внуки. Они отказываются от вакцинации из религиозных убеждений, вероисповедание своё не называют. Несколько лет назад вся их семья, живущая в одном большом доме, переболела краснухой», — рассказала инфекционист.

Веселова напомнила о необходимости делать прививку от кори, поскольку вирус кори передается воздушно-капельным путем и может распространяться даже по вентиляционным трубам и шахтам лифтов.

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Корь — острое вирусное инфекционное заболевание со стопроцентной вероятностью заражения для людей без вакцинации. Вирус вызывает высокую температуру (до 40,5 градусов Цельсия), воспалением слизистых оболочек полости рта и носа, конъюнктивитом и красной сыпью на коже. По данным ВОЗ, в 2015 году от кори умерло 134 200 человек, большинство из которых дети в возрасте до 5 лет.

В конце июля сообщалось, что в опасность прививок верит каждый девятый россиян, в то же время каждый восьмой убежден в безвредности ВИЧ.

В феврале на Украине запретили российские вакцины от кори, несмотря на эпидемию этого вируса с начала 2018 года. По данным министерства здравоохранения страны, в 2018 году было зарегистрировано пять тысяч новых заболевших.

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