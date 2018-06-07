Фанатичные христиане наладили связь с богом через плюшевого льва

В Канаде религиозные родители попытались вернуть отобранного органами опеки ребенка при помощи игрушечного льва, через которого, по их мнению, говорит Иисус Христос. Об этом сообщает издание Vancouver Sun.

Во время беременности женщина пожаловалась социальному работнику на побои. По ее словам, муж связывал ей руки, заклеивал рот клейкой лентой и душил, чтобы она перестала плакать. Хотя позднее она отказалась от своих показаний, министерство по делам семей, детства и социального развития взяло семейную пару под надзор.

Супруги оказались фанатичными христианами. Несмотря на это, им не удалось найти общего языка с единоверцами. Пару изгнали из нескольких церквей за попытки очистить их от «влияния зла». По утверждению женщины, ее муж вырос в секте и полагал, что необходимо поощрять секс между детьми. На досуге они разыгрывали различные грехи, причем он изображал грешника, а она — его жертву.

После рождения дочери пара отказалась показывать ее врачам и не позволила сделать ей прививки. Мать решила назвать ребенка Иисус Радость Господа (Jesus JoyoftheLord) и подала документы для смены собственных имени и фамилии на Восставший Господь Иисус Огонь Расплавляющий Христос (Risen Lord Jesus Refinersfire Christ). Также супруги предприняли новую попытку изгнать демонов из церкви, закончившуюся возбуждением уголовного дела о нарушении порядка.

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Через месяц дочь забрали государственные органы до судебного решения о правах на опеку. Родители могли посещать ее, однако им запрещали оставаться с ней наедине.

Супруги отказались от юридической помощи и объявили, что их адвокатом будет плюшевый лев, через которого с ними говорит бог. Во время суда они общались с игрушкой бессмысленными словами и словосочетаниями, как при «говорении на языках» в харизматических церквях. Судья решила, что возвращать ребенка в семью нельзя.

Пара подала апелляцию и обвинила суд в нарушении религиозных свобод, которые они имеют как родители-христиане. Судья отказалась изменять решение, пояснив, что вердикт связан не с их верой, а с угрозой домашнего насилия, нежеланием исполнять рекомендации медиков, сомнениями в психическом здоровье матери и неспособностью родителей взаимодействовать с теми, кто пытается им помочь, в том числе собственными родственниками, сотрудниками роддома, медсестрой, врачами, социальными работниками, церквями, христианскими семьями и юристами.

Девочка осталась под опекой государства. Позднее она может быть передана для удочерения приемными родителями.

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