Бесоизвержение

Месяц назад патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посоветовал россиянам, страдающим от тяжелых психических заболеваний, обратиться к чину изгнания бесов, если врачи помочь уж никак не могут. «Лента.ру» решила ознакомиться с психиатрическими новациями от РПЦ и отправилась в Сергиев Посад, где легендарный архимандрит Герман (Чесноков) вот уже более 30 лет изгоняет из людей бесов, демонов и прочую нечисть. Не исключено, что его опыт в ближайшее время начнут перенимать во всех епархиях России. Ритуал производит сильное впечатление, но оставляет много вопросов.

В Сергиевом Посаде, чуть поодаль от Троицо-Сергиевой лавры, сосредоточения света и святости, стоит Петропавловский храм, куда каждую неделю, с пятницы по воскресенье, наведываются бесы. Впрочем, ненадолго — настоятель храма, архимандрит Герман с неизменным успехом изгоняет их с помощью ритуала «вычитки бесноватых». Свою битву с нечистью архимандрит ведет уже более 30 лет, а благословил его (в непростые для церкви советские годы) еще предшественник Алексия II, патриарх Пимен. Как говорят местные, за последние десятилетия скромный прежде храм буквально расцвел: его стены покрылись прекрасными фресками на библейские сюжеты, предалтарный иконостас поражает красотой и обилием икон в дорогих окладах с самоцветами. Неудивительно — каждую неделю сотни паломников со всей страны приезжают сюда в надежде на излечение свое или родственников от душевных недугов. И архимандрит устраивает им шоу, равного которому, должно быть, просто нет в православии.

Вычитка Кадр: Дмитрий Мызников / YouTube 1 /2

Ритуал безупречно выстроен с точки зрения драматургии. За полчаса до начала вычитки небольшая церквушка уже битком забита самыми разными людьми. Никто, впрочем, не производит впечатления одержимого. Отец Герман, подобно рок-звезде за кулисами, готовится к выходу за вратами алтаря. «На разогреве» младший монах еле слышно распевает простую «Господи помилуй!». Люди, перешептываясь («когда же выйдет батюшка?»), передают друг через друга к столу перед иконостасом бумажки с именами тех, кого нужно «вычитать», а также свечи или просто купюры. Старушки, придерживая соскальзывающие платки, стремятся всеми правдами и неправдами пробиться поближе к будущей «сцене», наступая на чужие сумки. «Двинься, бес!» — бросает одна из них корреспонденту «Ленты.ру», увидев включенный диктофон, и проталкивается вглубь. Второй младший монах таскает из закрытого алтарного помещения к столу ведра святой Богоявленской воды, выстраивая их в ряд (семь или восемь). Наконец, он выносит заполненный до краев елейник и торжественно водружает его посреди стола.

Двери отворяются. В строгом черном архимандритском одеянии к столу подходит отец Герман. Сонная толпа вытягивается в стройный полукруг. Быстрым, гипнотическим голосом он начинает проповедовать: демоны, бесы, черти повсюду, они проникают в наши сердца, легкие, ступни, печень, уши, руки и куда только можно. Рецепт спасения от этого — праведная половая жизнь. «Один из самых страшных грехов — жить невенчанными. Поднимите руки, кто здесь венчался!» Рук поднимается много, но батюшка хмурится: «Ни в коем случае нельзя жить этими бесовскими гражданскими союзами. Вы все должны повенчаться! И оставаться верными друг другу до конца дней — никаких разводов. Если женщина развелась и нашла другого мужа — она прелюбодейка!» Через блуд прежде всего бесы пролезают в человека, продолжает он, а еще — через накрашенные ногти. «Кто ногти свои покрасит, так их когтями бесьими сделает. Если кто тут такой есть — пусть идет смывать. И у кого креста нет на шее, пусть пойдет наденет, у нас тут продается. Без него тут сейчас будет находиться недопустимо!» — заканчивает батюшка проповедь и приступает к главному.

«Сдохни, мразь!»

Осеняя огромным серебряным крестом принесенные к столу бумажки, он зачитывает написанные на них имена. «Молящего Гришу [бес] покинь, молящего Ивана покинь, молящего Сергея покинь, молящую Юлю покинь, молящего Петю покинь...» Реальность потихоньку начинает плавиться — у людей подкашиваются ноги, они оседают, плачет четырехлетний ребенок плачет (так до конца службы и проплачет), где-то у края группа прихожан стройным хором запевает: «Спаси наши души, наши... Очистившись, мы станем верными...», справа от стола, под боковым нефом с фреской «Вход Христа в Иерусалим» раздается страшный рык, под противоположенным нефом с «Явлением Богоматери Серафиму Саровскому» — неестественно звонкий женский возглас: «НЕ ТАК!»

Герман переходит ко второй части — берет елейник, макает в него длинную кисть и идет в толпу, помазывая елеем каждого, рисуя на головах кресты. Осененные люди оседают или же замирают, не смея двинуться. Мужские, женские возгласы, плач детей сливаются в гул, громкость и тональность которого медленно повышается. «Батюшка, сюда! Батюшка, ко мне!» — протискивается сквозь толпу женщина с распечатанной фотографией ребенка. «Фотографии не мажу. Могу тебя дважды!» — заботливо говорит экзорцист. Мать с радостью подставляет лицо еще раз. Вдруг высокий бритоголовый мужчина, в чей лоб следом направляется кисть, вопит: «СДОХНИ, МРАЗЬ!» и пытается кинуться на архимандрита. Монахи не без труда оттаскивают его, он падает на пол, сучит ногами и еле слышно, с усилием выдавливает из себя: «НЕ УЙДУ!» Рыдающий мальчик сквозь слезы тихо произносит: «Уходите, бегите отсюда все...»

Должно быть, бес внутри него почувствовал приближение решающего этапа изгнания. Герман возвращается к столу и подходит к ведрам со святой водой. Зачерпывая ее темно-зеленым кропилом, он словно отстреливается от окруживших его врагов, окропляя всех вокруг. С правого фланга бесы усиливают напор, и Герман все интенсивнее «стреляет» в сторону Христа, входящего в Иерусалим. «ДА! ДА! ДА!» — рычит бес с той стороны. «НЕТ, КЛЮВ!» — раздается все тот же неестественно звонкий женский голос с другой. Батюшка перебегает на левый фланг и прицельно кропит бесовку. «НЕ МОГУ, НЕ МОГУ, НЕТ СИЛ БОЛЬШЕ», — верещит она, и этот крик заполняет весь храм. Отец Герман не останавливается ни на секунду, в какой-то момент кажется, что крыша церкви протекает и на головы собравшихся льется дождь. Рыдающего ребенка родители тихо уносят к выходу. «УЙДУ!» — побежденно рычит в окружении толпы мокрый до нитки бритологовый мужчина. «Только святой человек способен на такое», — внезапно повернувшись и взглянув прямо в глаза, говорит корреспонденту «Ленты.ру» старушка.

Что это было?

Покидают храм люди медленно и умиротворенно, с улыбками, порой блаженными, подставляя солнцу мокрые от святой воды и липкие от елея лица. Спокойными и одухотворенными выглядят и те, кто еще недавно рычал и извивался по полу. «Молодец, как солдат все это отстоял», — говорит женщина недавнему бесу-ворчуну. «Главное, что мы все вместе это отстояли», — отвечает он совершенно нормальным голосом и направляется в сторону лавры.

Батюшка-экзорцист покидает храм на черном Land Cruiser Андрей Трофимов

Но что все-таки происходило с ним и другими «бесноватыми» с точки зрения психиатрии и как к таким ритуалам относятся в достаточно консервативной церкви? Эти вопросы «Лента.ру» задала специалистам.

Нередко люди, которые ведут себя подобным образом во время обряда вычитки, находясь в особом состоянии, не полностью себя контролируют. Некоторые могут и подыгрывать, объясняет доктор психологических и кандидат медицинских наук Марк Сандомирский.

«В международной классификации болезней (МКБ), конечно, нет такого диагноза, как “бесноватость”, — говорит он. — Психиатрия изгнанием бесов и злых духов не занимается, все это осталось в далеком прошлом средневековой медицины. Однако в МКБ-10 есть раздел диссоциативных расстройств, где находим пункт "Транс и одержимость". Конечно, врач признает подобные состояния болезнью и занимается лечением лишь в том случае, если они возникают у пациента в обстановке, не связанной с религией». Еще век назад выдающийся отечественный психоневролог Владимир Бехтерев установил, что бесоодержимость и кликушество возникают на истерической почве, напомнил психотерапевт.

Архимандрит Герман с елейником Кадр: Geo Polll / YouTube

Диссоциативные расстройства возможны как у взрослых, так и у детей. Но говоря о странном поведении детей во время этих обрядов, нужно учитывать, что на них сильно влияют находящиеся рядом взрослые, подчеркивает эксперт. «Ребенок оценивает происходящее, интуитивно чувствует, чего от него ожидают, и ведет себя именно таким образом. К тому же дети могут отзеркаливать, повторять то, что видят вокруг», — добавляет Сандомирский.

Диссоциативная реакция идеально соответствует проводимому обряду: дети (как и взрослые) пытаются увернуться от святой воды, смыть с себя елей, сорвать крест. Это не должно удивлять, считает эксперт. «Сознание в состоянии одержимости изменено, но человек подсознательно реагирует на внешние раздражители, и в итоге его неосознанные действия укладываются в рамки культурно обусловленных стереотипов о поведении бесноватых», — отмечает он.

И взрослые, и дети, страдающие разными формами диссоциативных расстройств, впадают в транс не только из-за внешнего воздействия (например, из-за долгого ритуала вычитки). В силу особенностей нервной системы, склонности к самовнушению они могут вводить себя в транс сами, не желая того, отмечает психотерапевт. «Необычное состояние и поведение человека во время беснования — смена голоса, нечленораздельные крики, падения, судороги — совпадают с симптомами так называемого большого истерического припадка, известного классической психиатрии», — говорит Сандомирский.

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Невротические расстройства, в том числе диссоциативные, обычно проявляются в виде приступов. «Внутреннее психическое напряжение накапливается и выбрасывается наружу, после чего наступает облегчение. Но облегчение временное, ведь болезнь остается. Пройдет несколько месяцев, а порой даже недель, и все повторяется», — объясняет Сандомирский. Частота таких срывов зависит и от особенностей личности человека, и от его жизненных обстоятельств. Если вскоре после ритуала вычитки обстоятельства изменятся и жизнь пойдет спокойнее, срывы будут случаться реже.

Практическая психология и медицина, подчеркивает эксперт, не отрицают религиозных, в том числе христианских способов помощи таким больным. Речь идет лишь о разных описаниях одной реальности: психиатрия и религия смотрят на проблему под разным углом, но по сути их подходы друг другу не противоречат.

Монополия на пограничье

Религиозные практики у нас в стране держатся, с одной стороны, на вере, а с другой — на ожидании чуда, пограничья и колдовства, считает доцент Высшей школы экономики, религиовед Борис Кнорре.

«Человек чувствует, что им овладевают внешние силы, и начинает, с точки зрения своей веры, оценивать это как действие потусторонних злых духов, бесов», — говорит эксперт. Раньше, в дореволюционной России, «бесноватыми» чаще всего себя чувствовали женщины, которые оказывались в чужих семьях, например в семье мужа, особенно когда он уезжал на заработки. У них развивалась психическая подавленность, а окружающие (родственники) оценивали это как результат постороннего, внешнего вмешательства. В медицине это называется синдромом Кандинского-Клерамбо. Жизнь усложняется, болезней становится больше, говорит Кнорре, и сейчас за признаки одержимости могут выдавать даже симптомы вегетососудистой дистонии.

«Важно понимать, чему такое восприятие психических болезней соответствует в мировоззренческой системе внутри православия. За последние 30 лет эта система получила огромное развитие, при значительной поддержке ныне покойного митрополита Петербургского Иоанна (Снычева) (помимо прочего, известен тем, что добивался канонизации Ивана Грозного — прим. «Ленты.ру»). Это представление о том, что одержим бесами не только какой-то конкретный человек, но и внешний мир, и проходящие в нем социальные и иные процессы. Проповедники этой системы рисуют картину глобализации зла», — рассказывает Кнорре.

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Экономические, политические трудности и в целом любую несправедливость создают внешние силы зла, от простых бесов до демонов и масонов. Причем действует это зло на глобальном уровне. Важен для данной доктрины и элемент тайного заговора. С его помощью глобальное зло вводит новаторство и модернизм, разрушая традиционный уклад, традиционные браки.

Подобные представления распространены в первую очередь в «прихрамовой среде», то есть среди активных прихожан. Но многие священники, и в том числе отец Герман, заигрывают с таким мировоззрением и поощряют его, отмечает эксперт.

Архимандрит Герман проводит обряд вычитки Кадр: Geo Polll / YouTube 1 /2

Деятельность Германа и других экзорцистов на высшем уровне фактически одобрил патриарх Кирилл. По подсчетам религиоведа, в стране за постсоветский период возникло порядка 15 сопоставимых «центров» вычитки — не каждый священник готов взять на себя такую роль, и не каждый обладает необходимым уровнем харизмы, не каждый придает такое значение бесам и одержимости. В середине 1990-х многие священники пытались копировать отца Германа, но патриарх Алексий II осудил эту практику. Сейчас же, уверен религиовед, священноначалие настроено более прагматично.

«Церковь не хочет выпускать из зоны своего влияния этот запрос российского общества на таинственные мистические вещи, чудеса и сверхъестественное, — резюмирует Борис Кнорре. — Помните, сколько в начале нулевых было объявлений об услугах гадалок? Причем висели они на биллбордах на центральных проспектах Москвы, один такой баннер был прямо на Тверской. В условии монополизации церковью различных духовных практик это дело поприжали, но запрос у населения остался, так что ограниченное поощрение церковным руководством подобных мистических ритуалов вполне понятно».