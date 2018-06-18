Россиянам придется сделать прививки перед поездкой в Европу

Туристам, которые хотят посетить Европу в ближайшее время, посоветовали делать прививку от кори за две недели до поездки. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«На территории Европы распространение кори наблюдается в 28 странах, при этом 76 процентов составляют случаи местной передачи инфекции», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Также инфекционное заболевание наблюдается на Американском континенте. В 2018 году очаги были зарегистрированы в Канаде, США, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике и Перу.

По мнению экспертов, основная причина возникновения болезни — отсутствие прививок.

«Единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация, поэтому не привитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее чем за 14 дней до планируемой поездки», — предупредили в Роспотребнадзоре.

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8 июня Роспотребнадзор сообщил о вспышке кори на Украине. «По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, с начала 2018 года на Украине корью заболели более 18,1 тысячи человек, из которых около 11,8 тысячи — дети. От болезни умерли девять жителей, из них шестеро детей», — говорилось в сообщении.

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