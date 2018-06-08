Россиянам посоветовали прививаться перед поездками на Украину

Россиянам, которые в ближайшее время планируют поехать на Украину, необходимо сделать прививки. Это связано с неблагополучной эпидемиологической ситуации по кори в стране. Такое предупреждение опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

«По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, с начала 2018 года в Украине корью заболело более 18,1 тысячи человек, из которых около 11,8 тысячи — дети. От болезни умерло девять жителей, из них шестеро детей», — говорится в сообщении.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях.

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В Роспотребнадзоре указали, что причина распространения болезни — «низкий охват населения прививками против кори в рамках реализации национального календаря профилактических прививок». Это, полагают в ведомстве, связано с отсутствием необходимого объема вакцин и низкой осведомленностью населения об опасности болезни.

В феврале 2018 года на Украине запретили зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приорикс». Это было сделано на основании «установления факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства».

Корь — острое вирусное заболевание, при котором у человека поднимается температура, воспаляются слизистые оболочки полости рта и дыхательных путей, а кожа покрывается сыпью. Наибольший риск заражения возникает у детей, а взрослые переносят болезнь тяжелее: часто возникает коревая пневмония и бактериальные осложнения.

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