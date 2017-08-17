Российских туристов предупредили о вспышке бубонной чумы в США

Роспотребнадзор заявил о новых случаях заражения людей и животных в США бубонной чумой. Об этом в четверг, 17 августа, сообщается на сайте федеральной службы.

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Ведомство приводит данные министерства здравоохранения штата Аризона, согласно которым от бубонной чумы в июле-августе погибли дикие собаки. Кроме того, ветеринарная служба Нью-Мексико поделилась информацией о том, что с начала текущего года по 11 августа в регионе зарегистрировано 22 случая заражения чумой у белок и три — у людей.

В соответствии с отчетами Центра по контролю за заболеваниями США (CDC), ежегодно в стране регистрируется в среднем около семи подобных инцидентов. Большинство случаев заболевания чумой фиксируется в Аризоне и Нью Мехико. Роспотребнадзор порекомендовал путешественникам учитывать данную ситуацию при планировании поездок.

Бубонная чума относится к особо опасным инфекциям. Она вызывается бактерией, переносимой блохами, которые паразитируют на грызунах. Заболевание характеризуется воспалением лимфатических узлов, лихорадкой и интоксикацией, оно может привести к летальному исходу.

