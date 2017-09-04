Число заболевших вирусом Коксаки в Анталье россиян увеличилось до 59

Число россиян, заболевших вирусом Коксаки в турецкой Анталье, увеличилось до 59. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте департамента ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России.

«Турция: в период с 1 июля по 2 сентября в провинции Анталья отмечено 59 случаев заражения вирусом Коксаки среди российских граждан (дети до 10 лет)», — сказано в сообщении.

22 августа МИД сообщал о 42 россиянах, заразившихся Коксаки в Анталье.

В пятницу, 11 августа, Ростуризм предупредил граждан об угрозе для здоровья при посещении Турции в связи с участившимися случаями заражения вирусом Коксаки. Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что от этой инфекции на турецких курортах пострадали десятки россиян.

